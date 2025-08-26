Benfica'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu kararı
Yayınlanma:
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak.

Yarın Estadio da Luz'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma, 0-0 sona ermişti.

BENFICA'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Record'da yer alan habere göre; Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ilk maçta ilk 11'de başlattığı Kerem Aktürkoğlu'nu rövanş maçında yedek kulübesinde başlatacak.

Haberin devamında Portekizli teknik adamın milli futbolcu yerine Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği ifade edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Nelson Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

