Benfica'dan sürpriz Kerem Aktürkoğlu kararı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak.
Yarın Estadio da Luz'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma, 0-0 sona ermişti.
BENFICA'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI
Record'da yer alan habere göre; Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ilk maçta ilk 11'de başlattığı Kerem Aktürkoğlu'nu rövanş maçında yedek kulübesinde başlatacak.
Haberin devamında Portekizli teknik adamın milli futbolcu yerine Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği ifade edildi.
MUHTEMEL 11'LER
Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Nelson Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri