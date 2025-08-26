Benfica'dan Mourinho ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica’da teknik direktör Bruno Lage kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekiz temsilcisi, hem sportif hem de ekonomik açıdan bu karşılaşmaya Fenerbahçe maçını dört gözle bekliyor.
Benfica’nın genç yıldızı Enzo Barrenechea, Kadıköy’deki ilk maçta sergiledikleri performansı sürdürmek istediklerini belirtti:

Kadıköy’de iyi bir oyun sergiledik.
Bu performansımız devam edecek.
Hedefimiz maçı kazanmak.
Aklımızın ucundan bile geçmiyor elenmek. Şampiyonlar Ligi’ne girmek en önemli hedefimiz.

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Takımı"

Bruno Lage, rakiplerini küçümsemek yerine övgüyle bahsetti. Fenerbahçe’nin kadro kalitesine ve teknik direktör Jose Mourinho’ya dikkat çeken Lage, mücadeleye hazır olduklarını vurguladı:

Kazanmamız gerekiyor.
Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı.
Çok yüksek nitelikleri olan bir kadro.
Teknik direktörleri Mourinho, Şampiyonlar Ligi’ni iki kez kazanmış bir isim.
Stadyum içinde ve dışında bir olarak Fenerbahçe’ye karşı mücadele edeceğiz.

Benfica’nın Şampiyonlar Ligi dışında kalmasının kulüp bütçesine olası etkilerine de değinen Lage, bu maçın sadece sportif değil, ekonomik anlamda da kritik olduğunu söyledi:

Benfica, Şampiyonlar Ligi’nin dışında kalırsa finansal açıdan darbe alacaktır.
Her maçı ayrı değerlendirmek gerekiyor ama bu maçtan galip ayrılmamız şart.

MOURINHO AÇIKLAMASI

Jose Mourinho’nun maçın hakemi Slavko Vincic’e yönelik olumlu sözleri hakkında da konuşan Lage, bu durumun kendileri için sorun teşkil etmediğini belirtti:

Vincic, Dünya Şampiyonası’ndaki Chelsea maçını yönetmişti.
Övgüleri hak eden bir hakem. Mourinho’nun sözleri bizim için sıkıntı değil.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu’nun moral bozukluğu iddialarına da değinen Lage, oyuncusuna sahip çıktı:

Kerem bir yana, tüm futbolcularımla aram iyi.
Gazeteciler futbolcuları bir insan olarak tanımamakta.
Maça girdiği andaki görüntülere bakın, yüzü gülüyordu.
Takımına destek verdi

Fenerbahçe karşısındaki taktiksel yaklaşımını da paylaşan Bruno Lage, savunma organizasyonuna ve kolektif mücadeleye vurgu yaptı:

Top bizde değilse defans yaparız.
Blok olarak kompakt savunma şart.
Gol için elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz.
Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

