Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu’nun geleceğine dair gelen soruyu yanıtladı.

"Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kalacağını garanti edebilir misiniz?" sorusu üzerine konuşan Bruno Lage, milli futbolcunun takımda mutlu olduğunu dile getirdi.

“KENDİNİ BENFİCA’YA ADAMIŞ DURUMDA”

Bruno Lage konuşmasında "Sanırım bu soruyu birkaç kez yanıtladım. Şu anda çok mutlu, kendini Benfica'ya tamamen adamış durumda. Öyle olmasaydı, Fenerbahçe maçındaki ve sezon başlangıcındaki performansını yakalayamazdı. Bir teklif var ve teklif başkanın elinde. Hissettiğim kadarıyla Benfica'ya tamamen bağlı ve maçları kazanmaya yardımcı olmak istiyor" sözlerini sarf etti.

“HERKES BİR SEÇENEK OLABİLİR”

Kerem Aktürkoğlu’nun lig maçında oynayıp oynamayacağına dair ise Bruno Lage, "Oynayabilir. O veya başkası. Doğru şekilde antrenman yaptıkları sürece, herkes bir seçenek olabilir" dedi.