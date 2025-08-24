Benfica'da Kerem Aktürkoğlu depremi: Gece yarısı ortalık karıştı

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu depremi: Gece yarısı ortalık karıştı
Yayınlanma:
Tondela'yı 3-0 mağlup eden Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun maç içerisinde çok sinirli olduğu haberleri ortalığı karıştırdı. Çıkan haberler üzerine Benfica, gece yarısı ilginç paylaşımda bulundu.

Portekiz Ligi’nin 3. hafta maçında Benfica sahasında Tondela ile karşı karşıya geldi. Estadio De Luz’da oynanan mücadelede Benfica rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

“MAÇ İÇERİSİNDE ÇOK SİNİRLİYDİ”

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, oyuna sonradan dahil oldu. Maçın ardından Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu’nun mutsuz ve sinirli olduğuna dair haberler yaptı.

“EVET KEREM AKTÜRKOĞLU ÇOK KIZGIN”

Haberler, Portekiz’de geniş yankı bulurken Benfica’dan yanıt gece yarısında geldi. Kerem Aktürkoğlu’nun maç içerisinde gülümsediği bir anı paylaşan Portekiz ekibi ironi yaparak "Evet, Kerem Aktürkoğlu çok kızgın" dedi.

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Türkiye’ye dönmek istediği bilinen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmış ancak kulüpler bonservis pazarlığında bir sonuç alamamıştı.

benfica-kerem-akturkoglu-tweet.png
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

