Benfica'da Kerem Aktürkoğlu depremi: Gece yarısı ortalık karıştı

Portekiz Ligi’nin 3. hafta maçında Benfica sahasında Tondela ile karşı karşıya geldi. Estadio De Luz’da oynanan mücadelede Benfica rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

“MAÇ İÇERİSİNDE ÇOK SİNİRLİYDİ”

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, oyuna sonradan dahil oldu. Maçın ardından Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu’nun mutsuz ve sinirli olduğuna dair haberler yaptı.

“EVET KEREM AKTÜRKOĞLU ÇOK KIZGIN”

Haberler, Portekiz’de geniş yankı bulurken Benfica’dan yanıt gece yarısında geldi. Kerem Aktürkoğlu’nun maç içerisinde gülümsediği bir anı paylaşan Portekiz ekibi ironi yaparak "Evet, Kerem Aktürkoğlu çok kızgın" dedi.

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Türkiye’ye dönmek istediği bilinen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmış ancak kulüpler bonservis pazarlığında bir sonuç alamamıştı.