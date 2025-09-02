Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti

Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti
Yayınlanma:
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United'ı eleyerek sürpriz yaşatan Grimsby Town, yeni transfer Clarke Oduor'un dosyasını 1 dakika geç verdiği için federasyondan ceza yedi.

İngiltere Lig Kupası ikinci turunda Manchester United'ı penaltı atışlarıyla 12-11 yenerek büyük bir sürprize imza atan Grimsby Town, uygun olmayan bir futbolcuyu sahaya sürdüğü için 20 bin sterlin para cezası aldı.

4. Lig'de mücadele eden Grimsby Town, Bradford City'den kiraladığı Clarke Oduor'un kayıt belgesini maçtan önceki gün saat 12.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, belgeyi bir dakikalık gecikmeyle gönderdi.

Lig yönetimi (EFL) futbolcunun kaydını onayladı ancak Grimsby Town'ın kurallara göre maçta oynama hakkı bulunmayan yeni transferi, 73. dakikada oyuna girdi.

Oduor, normal süresi 2-2 biten maçın ardından geçilen penaltı atışlarında takımının penaltı kaçıran tek oyuncusu oldu.

EFL, maçtan sonra hatayı fark eden ve durumu bildiren Grimsby Town'a 20 bin sterlin para cezası verdi. Cezanın yarısı kulübün aynı hatayı tekrarlaması halinde uygulanmak üzere askıya alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi