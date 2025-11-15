Belçika'dan sürpriz beraberlik: Son maça bıraktı

Yayınlanma:
Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika, Kazakistan ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası biletini son maça bıraktı.

Kazakistan ve Belçika, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

Astana Arena'da oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kazakistan, 9. dakikada Satpaev'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı Kazakistan üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda Belçika, 48. dakikada Vanaken'in golüyle maça dengeyi getirdi.

Kazakistan'da Chesnokov, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BELÇİKA SON MAÇA BIRAKTI

Bu sonuçla Belçika, puanını 15 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Kazakistan ise 8 puanla 4. sırada yer aldı.

Belçika, 18 Kasım Salı günü grup sonuncusu Lihtenştayn ile karşılaşacak.

Rudi Garcia'nın öğrencileri, mücadeleden beraberlik ya da galibiyet alması durumunda Dünya Kupası biletini kapacak.

Kazakistan ise 18 Kasım'da Faroe Adaları'na konuk olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

