A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın Bulgaristan ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan'ı konuk edecek.

MAÇIN HAKEMİ NICHOLAS WALSH

Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

Walsh'ın yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.

Maçta VAR hakemi Andrew Dallas olacak. AVAR'da ise Steven McLean olacak.

Ay yıldızlılar, grupta topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bulgaristan ise puansız olarak 4. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye - Bulgaristan maçının ilk 11'leri belli oldu:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov

