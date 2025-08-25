Batuhan Karadeniz Kocaelispor taraftarını kızdırdı

Batuhan Karadeniz’in ifadeleri, hem üslup hem de içerik açısından eleştiri oklarını üzerine çekti.

Özellikle Kocaelispor taraftarları sosyal medya üzerinden Batuhan Karadeniz'e tepkilerini dile getirdi.

Karadeniz, Kocaelispor’un son maçında ilk 45 dakikada sahada yer alan Nonge için şu ifadeleri kullandı:

Ya abi bir tane Nonge Bonge var, al unut ya Nonge Bonge.

Allah rızası için gören var mı?

118 80’i arasın bu vatandaş nerede bu ya.

İyi paralara satacağız diye siyahi oyuncuları alıyorsunuz.

Çocuğun futbolla alakası yok. İsmi güzel diye almışlar.

Bu sözler, sosyal medyada ve spor camiasında “ırkçı ve küçümseyici” olarak nitelendirildi.

Program moderatörünün Nonge’nin Juventus altyapısından yetiştiğini hatırlatması üzerine Karadeniz, bu bilgiyi alay konus ederek şu ifadeleri kullandı:

Yalan oğlum ya. Sahrayı Cedit Juventus Anaokulu’ndan mezundur. Juventus’a senelik 30 bin Euro veriyorlar, onlar da zannediyor ki altyapıda oynuyoruz.

Bu çocuğu İtalya’da gümrükten almazlar.

Karadeniz’in bu sözleri, futbolcu geçmişi olan bir yorumcudan beklenmeyen bir üslup olarak değerlendirildi.

Kocaelispor Kulübü, Batuhan Karadeniz’in açıklamalarına resmi bir yanıt vererek oyuncularına yönelik saygısız ifadeleri kabul etmediklerini duyurdu: