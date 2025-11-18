Başkan Harun Demir isyan etti: İnsanlık suçudur

Nesine 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor’un Başkanı Harun Demir, son günlerde bazı çevreler tarafından gündeme getirilen ayrıştırıcı söylemler üzerine açıklamalarda bulundu.

Demir, köken üzerinden yapılan tartışmaların şehrin birlik duygusuna zarar verdiğini vurgulayarak, Zonguldakspor’un ortak bir değer olduğunu ve ideolojik çekişmelere kurban edilemeyeceğini ifade etti.

BAŞKAN DEMİR İSYAN ETTİ

Başkan Harun Demir, insanların etnik kimlikleri üzerinden hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti:

2025 yılında hala köken üzerinden ayrımcılık yapılması düşündürücü ve üzücü bir durum.

Bu yaklaşım sadece ayrımcılık değil, insanlık onuruna açık bir saldırıdır.

İnsanlık suçudur.

ZONGULDAK MESAJI

Demir, şehre olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

Bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük, çocuklarımızı burada büyütüyoruz.

Nefes aldığımız, yürüdüğümüz, acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaştığımız yer Zonguldak’tır.

Başkan Demir, hemşehriliğin etnik kökenle değil, aynı şehrin yükünü omuzlamakla mümkün olduğunu vurgulayarak, "Zonguldak madenlerinin karanlığından çıkan alın terinden, yokuşlarından esen rüzgâra kadar her şartı yaşayan herkes Zonguldaklıdır" dedi.

"DİNAMİT KOYMAKTIR"

Demir, kulübün ayrıştırıcı söylemlere alet edilemeyecek kadar kıymetli olduğunu belirtti: