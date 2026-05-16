Başakşehir 22 dakikada kazandı

Başakşehir ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. ve son haftasında karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.

Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Selke ve 22. dakikada penaltıdan Shomurodov attı.

Ev sahibinin tek golü 59. dakikada Lungoyi'den geldi

BAŞAKŞEHİR 5. OLDU

Bu sonuçla Başakşehir, puanını 57 yaparak ligi 5. sırada tamamladı.

37 puanda kalan Gaziantep FK ise 12. sırada yer aldı.

MAÇIN DAKİKALARI

6. dakikada konuk ekip Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Fayzullayev'in ortasına iyi yükselen Selke'nin ayak içiyle vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini geçtikten sonra sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Selke, kaleci Mustafa Burak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

41. dakikada orta alanda Harit'in topuk pasını alan Kazımcan'ın rakip ceza sahası içerisine girer girmez sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'tan döndü.

Müsabakanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maxim'in ortasına ceza sahası dışından vuran Sorescu'nun sert şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

57. dakikada konuk ekip RAMS Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kazımcan'ın yerden pasında topu önünde bulan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

59. dakikada Gaziantep FK, farkı bire indirdi. Ceza sahasının solundan sıfıra inen Sorescu'nun yerden pasına koşu yapan Lungoyi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

61. dakikada seri paslarla ceza sahası içerisine giren Gaziantep FK'da penaltı noktası gerisinde Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada RAMS Başakşehir'in sol kanattan son çizgiye inen Brnic ceza sahası yayının gerisine doğru topu çevirdi. Onur Ergün'ün yerden sert şutunda kaleci Mustafa Bozan iki hamlede kontrol etti.

Müsabaka konuk ekip RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile bitti.