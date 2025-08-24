Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılması için 6 şart sunuldu
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen NEOM SC'ye tam 6 şart sundu ve hiç birinde geri adım atılmadı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının kadrosuna almadığı milli futbolcu için NEOM'a 6 şart sundu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz için NEOM'a sunduğu şartlar şu şekilde:
- Galatasaray'ın kasasına net 50 milyon euro bonservis geliri girecek.
- Bu paranın yarısı (25 milyon euro) hemen verilecek.
- Kalan 25 milyon euro için banka teminatı alınacak ve bu rakam en fazla 6 ay içinde ödenecek.
- Keçiörengücü'ne ödenecek yüzde 20 pay (10 milyon euro) NEOM tarafından karşılanacak.
- Barış Alper'in bir sonraki satışından Galatasaray'a yüzde 20 pay verilecek.
- Milli futbolcu 4 sene boyunca Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olamayacak.