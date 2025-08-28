Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizinde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da astronomik teklif aldığı Suudi Arabistan'ın NEOM takımına transfer olmak istediği belirtilen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının kadrosuna alınmamıştı.

Barış Alper Yılmaz'la ilgili çok çarpıcı bir iddia geldi.

Spor yorumcusu Emre Bol, Ekol Sports'ta yaptığı açıklamada Barış Alper'in Türkiye'de oynamak istediği takımla ilgili konuştu. Bol, şunları söyledi:

- Galatasaray Barış Alper transferinde tok satıcı. Bir futbolcu ederini bulursa satacaksın.

- Barış'a yıllık 15 milyon euro maaştan söz ediliyor. Bu az bir para değil. Bana o parayı verseler bir dakika bile durmam. 24 senede kazanacağı parayı 4 senede kazanacak.

- Kimse bana Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaraylı olduğuna inandıramaz. Kendisi Fenerbahçeli. Hatta babası ve dedesi de Fenerbahçeli.

- Barış 1-2 sene sonra Türkiye'den Fenerbahçe'ye dönerse şaşırmam.

- Belki Arap Ligi'ne gider yetenekleri körelir ama o parayla bırak da yeteneğin azalsın ya ne olacak?

- Bence bu iş bitti. Gidecek ama idmana katılmaması ve siyah ekran paylaşması doğru değildi. Teklif sezon başında gelmişti. Ona rağmen zorlaya zorlaya ilk 2 maça çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

