Barış Alper Yılmaz'ın Okan Buruk'a ne dediği ortaya çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz krizi büyümeye devam ediyor.

ANTRENMANLARA ÇIKMADI, KAYSERİSPOR MAÇINA ALINMADI

Son günlerde takımla antrenmanlara çıkmayan milli futbolcu, Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

okan.webp
Barış Alper Yılmaz ve Okan Buruk

REKOR TEKLİFİ KABUL ETTİ

Barış Alper Yılmaz, NEOM SC'nin yaptığı rekor teklifi kabul etti ve Suudi Arabistan ekibine transfer olmak istiyor.

OKAN BURUK İLE NE KONUŞTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray muhabiri Yakup Çınar, Barış Alper Yılmaz ile ilgili yaşanan yeni gelişmeyi açıkladı.

BARIŞ ALPER TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ OKAN BURUK'A İLETTİ

Çınar, "Barış Alper Yılmaz, sabah saatlerinde Okan Buruk’la görüşerek ayrılmak istediğini iletti ve bu konuda kendisine kolaylık gösterilmesini talep etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

