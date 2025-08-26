Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile Ali Koç'un fotoğrafı çıktı: Ortalık karıştı

Tuncay Maldan ile Ali Koç'un fotoğrafını hatırlatan Gökmen Özdenak eleştirilerde bulundu.

Transfer talebinin reddedilmesi üzerine Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasındaki gerilim devam ediyor.

Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan’ın son açıklamaları camiada büyük rahatsızlığa neden oldu.

Yaşananları değerlendiren Telegol yorumcusu Gökmen Özdenak, Ali Koç ve Tuncay Maldan’ın fotoğrafını eleştirdi.

“NE ALAKALARI VAR”

Gökmen Özdenak açıklamasında "Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan'ın Ali Koç ile birlikte fotoğrafı var. Ne alakaları var? Aynısı Galatasaray'da olsa bugün Galatasaray'ı oymuşlardı. Olacak şey değil” ifadelerini kullandı.

tuncay-maldan-ve-ali-koc.jpg
Tuncay Maldan ve Ali Koç

“BU HALE NASIL GETİRDİKLERİNİ ANLAMIYORUM”

Barış Alper Yılmaz’ın performansını öven Gökmen Özdenak, “Galatasaray'da olağanüstü işler yapan bir çocuk. Her yerde oynuyor. Bu hale nasıl getirdiklerini anlamıyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

