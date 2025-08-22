Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Galatasaray'ı yalanladı: Yönetimi topa tuttu

Galatasaray’da Barış Alper krizi sürerken, milli futbolcunun menajeri Tuncay Maldan’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

''ÖNÜNÜ KAPATMAYACAĞIZ ŞEKLİNDE SÖZ VERMİŞTİR''

Maldan, "Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için "Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin" şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız." dedi.

‘’TÜM GÖRÜŞMELER KULÜP YÖNETİMİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE YÜRÜTÜLMÜŞTÜR’’

Barış Alper’e gelen tekliflerin Galatasaray yönetiminin bilgisi dahilinde yürütüldüğünü aktaran Maldan, "Barış’a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.

Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray’ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.

''ARTIK BARIŞ'IN SÖZ HAKKI OLMALI''

Menajer son olarak, "Kardeşim Barış’ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır.

Galatasaray’a, arma aşkına ve bugüne kadar Barış’a büyük sevgi gösteren taraftarlara sonuna kadar saygımız kesindir; kardeşim son iki yılda defalarca üzerine düşeni yapmış, Galatasaray’a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele etmiştir. Ama artık Barış’ın da söz hakkı olmalı.

Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur." yorumunu yaptı.