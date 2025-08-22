Barış Alper Yılmaz'ın gönderilmesini istedi: Başkan canlı yayında açıkladı

Barış Alper Yılmaz'ın gönderilmesini istedi: Başkan canlı yayında açıkladı
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın Neom FC'ye gönderilmesi gerektiğini savundu.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasındaki gerilime dair Ekol Sports'a açıklamalarda bulundu.

“BARIŞ ALPER YILMAZ’I SATMASI GEREKİR”

Oyuncunun satılması gerektiğini belirten Sedat Tahiroğlu, "Galatasaray'ın bence Barış Alper Yılmaz'ı satması gerekir. Barış 35 yaşında futbolu bırakana kadar 10 sene %20 payı mı bekleyeceğiz?" sözlerini sarf etti.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

2021-2022 sezonunun başında Barış Alper Yılmaz’ı Galatasaray’a yollayan Ankara Keçiörengücü, sarı-kırmızılılarla 2.1 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom FC, Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya varırken Galatasaray transfer teklifini reddetti. Oyuncu takımdan ayrılmak istediğini bildirirken yönetimin satmak istememesi taraflar arasında gerilime yol açtı. Milli futbolcu son antrenmana katılmadı.

Kaynak:Ekol Sports

