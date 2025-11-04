Barış Alper Yılmaz'a fırsat doğdu

Barış Alper Yılmaz'a fırsat doğdu
Yayınlanma:
Ajax - Galatasaray maçı öncesi konuşan Uğur Karakullukçu, Barış Alper Yılmaz'a dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax deplasmanına çıkacak. 5 Kasım Cumartesi günü Hollanda’da oynanacak olan mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan yorumcu Uğur Karakullukçu, Barış Alper Yılmaz’a dikkat çekti.

“BARIŞ ALPER’E UYGUN BİR DEPLASMAN”

Barış Alper’in defans arkasına sarkabileceğini vurgulayan Uğur Karakullukçu, "Son haftalarda Ajax'ın bir zaafı da savunma çizgileri yukarıda, cesur bir takım, savunma çizgisini epey önde kuruyorlar. Ofsayt gibi pozisyonlarda adam kaçırabiliyorlar. Ofsayt değilken bomboş Osimhen benim de kafamda oluşan, birisi iyi bir top atarsa, Osimhen bomboş Liverpool maçındaki gibi gidebilir. Osimhen'in geniş alanda pozisyon bulacağına eminim. Barış Alper yapabilir mi? Mevcut form durumunu bilmemekle birlikte Barış Alper'e de uygun bir müsabaka. Savunma arkasında bir tarla var, oraya inebilirsen işleyebilirsin. Barış Alper birçok karşılaşmada yaptı bunu, Frankfurt maçında da aslında o fırsatlar gelmişti değerlendiremedi, Liverpool'a karşı penaltı aldı, Bodrum maçında da kişisel olarak değerlendiremedi ama vardı. Yine Barış Alper'e uygun bir deplasman” sözlerini sarf etti.

TRABZONSPOR MAÇINDA YUHALANMIŞTI

Son haftalarda düşen performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçında yuhalanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

