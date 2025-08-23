Barış Alper Yılmaz skandalını açıkladı: Galatasaray'ın parasına çökme girişimi

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom’a transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray yönetimi arasında ipler gerildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oyuncuyu satmayacağını kesin bir dille ifade ederken Barış Alper Yılmaz son antrenmana çıkmadı. Taraflar arasında yaşanan gerilimi değerlendiren Uğur Karakullukçu, 3 menajerin ismini vererek sert dille eleştirdi.

“GALATASARAY’IN PARASINA ÇÖKME GİRİŞİMİ”

Uğur Karakullukçu konuşmasında "Barış Alper Yılmaz transferinde Tuncay bey, Gökmen bey ve Neom’u temsil eden Cenk Melih bey… Üç kişi bir araya gelmişler. Neom’a denmiş ki: 'Galatasaray'a sakın büyük para vermeyin. Zaten 30’a verir, 25-30 milyon Euro civarı bir teklife bırakır. Üç kişi bir araya gelmişler ve Neom’a 'Galatasaray’a sakın büyük bir para vermeyin. Galatasaray’a vereceğiniz parayı bize verin' demişler! Çok açık bir şekilde Galatasaray'ın parasına çökme girişimi” sözlerini sarf etti.

Uğur Karakullukçu

“GALATASARAY’A GELMEDEN PARAYI BÖLÜŞMÜŞLER”

Neom ile yapılan görüşmeleri anlatan Uğur Karakullukçu, "Galatasaray'a gelmeden parayı bölüşmüşler ya! Siz kimin malını kime bölüştürüyorsunuz? Barış Alper Yılmaz'ın bonservisinin sahibi Tuncay bey mi? Siz menajersiniz, size gelince şartlar görüşürsünüz. Galatasaray'dan okey gelmeden siz nereye görüşüyorsunuz Neom'la? 5 milyon Euro menajerlik komisyonu ve 12 milyon Euro maaşa kadar görüşmüşsünüz. Ne güzel iş ya. 12 milyon Euro maaş alacak adamın bonservisi zaten 60 milyon Euro'dan başlar” ifadelerini kullandı.

“KADRO DIŞI KALMAYI GÖZE ALAMAZ”

Barış Alper Yılmaz’ın özür dileyeceğini vurgulayan Uğur Karakullukçu, "Seneye Dünya Kupası var, Barış kadro dışı kalmayı göze alabilecek bir oyuncu değil. Özür de dileyecek, oynayacak da! Öyle bir kozu yok onun. Barış ve komisyon için üçlü ittifak yapanlara söylüyorum. Galatasaray hiçbir şey yapmasın, Barış yine özür dilemek zorunda. Her yıl sözleşme yenileyip zam yaptığım adam, bonservisi elimde. 1 tane de değil, 3 tane menajer var, hepsi de Türk ayrıca" dedi.