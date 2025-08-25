Barış Alper Yılmaz krizinin perde arkasını açıkladı: Yunus Akgün ortalığı karıştırdı

Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuşan Haluk Yürekli, oyuncu ile yönetim arasında yaşanan maaş sıkıntısını açıkladı.

Kayserispor – Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Haluk Yürekli, kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz hakkında sürpriz bir iddiada bulundu.

“BEN NEDEN DAHA AZ ALIYORUM”

Yunus Akgün ile yapılan sözleşmenin Barış Alper Yılmaz’ı kızdırdığını dile getiren Haluk Yürekli, "Yunus Akgün'ün yeni sözleşme imzaladığı gün, Barış Alper sıkıntısı ortaya çıkıyor. 'Ben neden ondan daha az alıyorum?' diyor. O gün yönetim Barış Alper'e, 'Sen Galatasaray'ın en çok kazanan yerli oyuncusu olacaksın' deniyor" ifadelerini kullandı.

Haluk Yürekli

“GALATASARAY FORMASI GİYMEMELİ”

Barış Alper’e sert sözlerle yüklenen Haluk Yürekli, "Barış Alper, bence bundan sonra Galatasaray forması giymemeli. Barış süreci bugüne kadar iyi yönetilmedi. Ben menajerini tanımıyorum ama Barış Alper’in onayı olmadan menajeri böyle izansız açıklamalar yapamaz. Barış Alper Yılmaz, menajerin patronudur. Barış Alper’e sesleniyorum, bu ay vicdanın rahat mı? Maça çıkmıyorsun, antrenmana çıkmıyorsun; Galatasaray bugün puan kaybetseydi ne olacaktı? Maçtan önce paylaşım yapmış, yemezler. Üstelik parasını aldığın ay gitmiyorsun oraya. Son derece profesyonellikten uzak” dedi.

YÖNETİM İLE BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’da bugün yapılan antrenmana katıldı ve takımla birlikte çalıştı. Oyuncu hafta içerisinde yönetimle bir toplantı yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

