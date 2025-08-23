Barış Alper Yılmaz: Kendimi çok kötü hissediyorum

Barış Alper Yılmaz: Kendimi çok kötü hissediyorum
Yayınlanma:
Okan Buruk ile görüşen Barış Alper Yılmaz, "Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek son antrenmana da katılmadı.

Galatasaray yönetiminin Neom SC’ye gitmesine izin vermediği Barış Alper Yılmaz, antrenmanlara katılmadı.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne gelen Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi.

“KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM”

İkili burada Kayserispor maçına dair konuşurken Barış Alper Yılmaz, "Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek son antrenmana da katılmadı.

KAYSERİ’YE GÖTÜRÜLMEYECEK

Yaşanan bu gelişme üzerine Barış Alper Yılmaz’ın Kayserispor deplasmanına götürülmesi beklenmiyor.

KAYSERİSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor – Galatasaray mücadelesi 24 Ağustos Pazar günü, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak. Saat 21.30’da başlayacak maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Deniz Acarer Özaral ve Mehmet Kısal üstlenecek.

Kaynak:HT Spor

