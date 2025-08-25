Barış Alper Yılmaz geri döndü
Yayınlanma:
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz antrenmana çıktı. O anlar sarı-kırmızılılar tarafından özellikle paylaşıldı.
Süper Lig’de Kayserispor deplasmanından 4-0’lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, İstanbul’a döndü. Sarı-kırmızılılar gelir gelmez Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde rejenerasyon çalışması yaptı.
BARIŞ ALPER YILMAZ ANTRENMANA ÇIKTI
Aldığı transfer teklifinin onaylanmaması nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz da kararından vazgeçti. Antrenmana gelen milli futbolcu takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.
ÖZELLİKLE O KARE PAYLAŞILDI
Antrenmana dair fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın olduğu kareye özellikle yer verdi.
TOPLANTI YAPACAKLAR
Galatasaray yönetimi ile Barış Alper Yılmaz hafta içerisinde bir toplantı yaparak sorunları çözmeye çalışacak. Teknik direktör Okan Buruk da yaptığı açıklama ile öğrencisinin affedilmesini istemişti.