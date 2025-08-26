Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi

Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi
Yayınlanma:
Galatasaray'da dün antrenmana çıkan Barış Alper Yılmaz flaş bir karar aldı.

Barış Alper Yılmaz, NEOM'dan aldığı teklif sonrası Galatasaray'dan ayrılmak isteyince takımda kriz çıkmıştı.

Günlerce antrenmanlara çıkmayan ve Süper Lig'de Kayserispor ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan milli futbolcu, dün gerçekleşen idmanda yer aldı.

Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEK

Milliyet'te yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz cephesi, Galatasaray yönetimi ile bir kez daha görüşme kararı aldı.

Görüşme sonrası gerekenin yapılacağı ifade edildi.

TAKIMDA KALMASI PLANLANIYOR

Barış Alper Yılmaz krizinin bu hafta içinde tatlıya bağlanıp oyuncunun takımda kalmasının planlandığı aktarıldı.

ZAM KONUSU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ın maaşında zam yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

