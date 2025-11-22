Barcelona Camp Nou'ya muhteşem döndü

Yayınlanma:
Barcelona, Camp Nou'ya geri döndüğü ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.

La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaştı.

BARCELONA FARKLI DÖNDÜ

Camp Nou'ya geri dönen Barcelona, rakibini 4-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Robert Lewandowski, 45+3. ve 90. dakikalarda Ferran Torres ve 48. dakikada Fermin Lopez attı.

Athletic Bilbao'da Sancet, 54. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDU

Bu sonuçla Barcelona, puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Athletic Bilbao ise 17 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.

Barcelona, ligin gelecek haftasında Alaves'i konuk edecek.

Mücadele 29 Kasım Cumartesi günü Camp Nou'da oynanacak.

Athletic Bilbao ise aynı gün Levante ile deplasmanda karşılaşacak.

