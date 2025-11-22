Bandırma Çorum'u yıktı

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.

TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçında gülen Bandırmaspor oldu. Bandırmaspor, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Çorum FK'yı tek golle devirdi.

Maçın tek golünü 60. dakikada Tanque attı.

BANDIRMASPOR-ÇORUM FK: 1-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze

Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

