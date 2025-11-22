Bandırma Çorum'u yıktı
TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçında gülen Bandırmaspor oldu. Bandırmaspor, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Çorum FK'yı tek golle devirdi.
Maçın tek golünü 60. dakikada Tanque attı.
BANDIRMASPOR-ÇORUM FK: 1-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze
Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)