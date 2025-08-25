Balotelli Süper Lig'e dönüyor: Görüştüğü takımı açıkladılar

Yayınlanma:
Mario Balotelli menajeri aracılığıyla Gaziantep FK'ye haber yolladı. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Adana Demirspor’da forma giydiği dönemde gösterdiği performansla iz bırakan Mario Balotelli, Türkiye’ye dönmek istiyor.

GAZİANTEP FK’YE GELMEK İSTİYOR

BeIN Sports’un haberine göre İtalyan futbolcu menajeri aracılığıyla Gaziantep FK’ye haber yolladı. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamazken temaslar devam ediyor.

MAAŞI YÜKSEK GELDİ

Oyuncunun maddi taleplerinin Gaziantep FK tarafından kabul görmediği kaydedilirken indirim yapılması halinde transfer gerçekleşecek.

6 MAÇTA GOL ATAMADI

Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Genoa’da geçiren Mario Balotelli, forma giydiği 6 maçta gol ya da asist kaydedemedi.

ADANA DEMİRSPOR KARİYERİ

35 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor kariyerinde ise 51 maçta forma giyerken 26 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Kaynak:beIN Sports

