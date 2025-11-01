Bahisçi yüzlerce futbolcu ve yöneticinin ismi açıklanacak

Hakemlerle başlayan bahis soruşturmasında futbolcular ve yöneticiler de incelenmeye başladı. Konuya dair konuşan Ahmet Çakar, yüzlerce ismin açıklanacağı belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığını tespit ettiği 149 hakeme 8-12 ay arasında men cezası verdi. Açıklamada Zorbay Küçük, Mertcan Kubay ve Melih Kurt için ise inceleme devam etti.

Bahis soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar ise bomba bir iddiada bulundu. Çakar, konuşmasında önümüzdeki haftalarda yüzlerce futbolcu ve yöneticinin isminin açıklanacağını duyurdu.

“YÜZLERCE FUTBOLCU VE YÖNETİCİ AÇIKLANACAK”

Çakar açıklamasında “Bu hakem skandalı 3 Temmuz'dan daha kötüdür. Bundan sonra her yanlış ve hatalı hakem kararlarında hep bahis muhabbeti dönecek. Benim aldığım bilgilere göre önümüzdeki haftalarda yüzlerce futbolcu ve yönetici isimleri de çıkacak. Paranın dini, imanı bahisi olmaz. Hiçbir takım geriye dönük sezonlardan şampiyonluk falan beklemesin. Parayı kim verirse onlar adına düdük çalarlar" sözlerini sarf etti.

“3 BİN 700 KİŞİ İNCELENİYOR”

Sıranın futbolcularda olduğunu belirten Hacıosmanoğlu ise “Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor. Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

