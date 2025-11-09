Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Murat Özkaya adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ''yasa dışı bahis'' soruşturması çerçevesinde, ''müsabaka sonucunu etkileme'' iddiasıyla gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda ''müsabaka sonucu etkileme'' suçundan dolayı gözaltına alınmıştı.

MURAT ÖZKAYA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri biten Murat Özkaya, adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin de savcılıkta alınacak ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları ya da tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

SIRA FUTBOLCULARDA

Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını, yasa dışı bahis bağlantılarının futbolun farklı alanlarına kadar uzanabileceğini vurguluyor.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nun da gelişmeleri yakından izlediği, soruşturmanın seyrine göre olası disiplin yaptırımları için hazırlık yaptığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

