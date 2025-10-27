Bahis skandalına tepkiler art arda geldi: 'Hakemleri tutuklayın'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair verileri paylaştı.

TFF'den bahis skandalı için yeni açıklama

Toplamda 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif bahis hesabı olduğu kaydedilirken 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin binin üzerinde 1 hakemin ise 18 bin 227 maça bahis oynadığı açıklandı.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları ortalığı karıştırırken gazeteci ve hukukçulardan art arda tepki geldi. İşte yapılan yorumların bazıları şu şekilde:

"TUTUKLANMALARI LAZIM"

Erman Toroğlu: Bu hakemlerin tutuklanması lazım! Bunlar tutuklandıkları an, diğer arkadaşlarını da açıklayacaklar! 'O da yaptı, bu da yaptı' diyecekler"

"YABANCI HAKEME GEÇMEKTEN BAŞKA ÇÖZÜM YOK"

Gazeteci Samet Çayır, “Türk futbolunda büyük skandal… Tespit edilen hakemlerin hangi maçlara bahis yaptıkları araştırılıp bulunmalı. Söz konusu maçları kapsayan ligler ve sezonlar için ‘beyaz sezon’ ilan edilmeli. Türk hakemlerine olan güven zaten minimum düzeydeydi ancak bugünden itibaren yabancı hakeme geçmekten başka bir çözüm yolu kalmadı”

"HEMEN KREDİ KARTI HARCAMALARI İNCELENMELİDİR"

Hukukçu Afşin Hatipoğlu, “Yakınları üzerinden oynayanlar hariç! Onları nasıl tespit edeceksiniz? Hemen kredi kartı harcamaları incelenmelidir, eski bir denetmen olarak şunu diyebilirim, girerken tespit edemediğin haksız kazancı çıkarken tespit edebilirsiniz”

"SPORTİF GERÇEKLİK KALMAMIŞTIR"

Sercan Hamzaoğlu, “Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin görev aldığı her maç, her sezon şaibe altındadır. Bu hakemlerin yönettiği karşılaşmaların sportif geçerliliği kalmamıştır. Türk futbolunun güvenilirliği açısından bu sezonlar sonuna kadar araştırılmalıdır”

"MHK'YE KAYYUM ATANMALI"

Aygün Özipek, “Rezalet 571 aktif hakemin 371’inin Bahis hesabının olması ve 152’si aktif bahis yapıyormuş Hep söylüyorum MHK’ye kayyum atanmalıdır”

"KENDİ MAÇINA OYNAYAN VAR MI"

Oğulcan Akçe, “Tekrar soruyorum; bu bahis oynayan hakemler içerisinde, kendi maçına "hakem VAR'a bir kez gider" ya da "iki kez gider" bahsi oynayıp, maçta bu eylemi gerçekleştirerek kazanç elde eden isimler var mı? Tespiti fazlasıyla kolay”

"SORUŞTURMA BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK"

Gazeteci Murat Ağırel, "Bu sadece başlangıç. Bahis oynayan aktif kaleciler, futbolcular var. Bu soruşturma büyüyerek devam edecek"