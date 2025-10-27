TFF'den bahis skandalı için yeni açıklama

Bahis oynayan hakemlere dair bir açıklama da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan geldi.

Araştırmaların devam edeceğini belirten Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek" sözlerini sarf etti.

Detaylı raporların önümüzdeki günlerde çıkacağını aktaran Mecnun Otyakmaz, "Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek" ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturmasını başlatan maç ortaya çıktı: Türk futbolunda yüzyılın skandalı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor."

YÜZ BİNLERCE MAÇA BAHİS OYNANDI

"Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!"