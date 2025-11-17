Bahis skandalına karışan futbolcuların men cezası almasının ardından ek transfer dönemi düzenlenmesi için FIFA'ya başvuran Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yeni bir açıklama geldi.

TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla FIFA'nın uluslararası transfer kurallarını sebep göstererek başvuruyu reddettiğini dile getirdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu olarak 10 Kasım 2025 tarihinde FIFA'ya iletmiş olduğumuz ilave transfer dönemi talebimiz, FIFA'nın 15 Kasım 2025 tarihinde göndermiş olduğu cevap yazısı ile uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmemiştir.



Bu doğrultuda ligler planlandığı ve daha önce ilan edildiği şekilde oynatılacaktır.

Osimhen maç biter bitmez Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü: Kötü haberi verdi





Bununla birlikte amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Bu doğrultuda mevcut statü gereğince TFF 3. Lig Kulüpleri 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir.



TFF 2. Lig Statüsünde ise 01.01.2005 doğumlu ve kulübüne en az 6 ay süre ile tescilli amatör futbolcuların A Takım Listesine yazılmaksızın müsabaka isim listesine yazılabileceği düzenlenmiştir.



TFF 3. Ligde olduğu gibi, transferi gerçekleştirilen 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. Ligde de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır.