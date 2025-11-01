Bahis şikesine adı karışan ilk futbolcuyu açıkladı: Cesaretiniz var mı?

Yayınlanma:
Gazeteci Cemal Ersen, bahis skandalına karışan hakemlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, bahis şikesine adı karışan ilk futbolcuyu açıkladı ve "Cesaretiniz var mı?" diye sordu.

Türkiye hakemlerin bahis skandalını konuşurken, gazeteci Cemal Ersen bahis şikesine karışan ilk futbolcuyu açıklayarak, "Cesaretiniz var mı?" diye sordu.

Ersen'in Milliyet'teki "Hakem tu-kaka diğerleri ak kaşık!" başlıklı yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- TFF Başkanı’nı takdir ediyorum. Ülke ve futbol gündemini çok kritik bir süreçte değiştirmeyi başardı. Lakin hatırlatayım; şike ve bahis yumağının ipini çeken, geçmişte zehir zembelek ifadeler kullandığı selefi Mehmet Büyükekşi’dir. Ankaraspor ile Nazillispor takımları arasında 2 sezon önce oynanan maçta yaşananlar üzerinden soruşturma başlatan ve konuyu yargıya intikal ettiren Mehmet Bey’dir. O maçla ilgili iki takımdan futbolcu, yönetici ve teknik direktör olarak 28 kişi bahis oynamak suçundan 8 ay ile 1 yıl arası futboldan men edilmişti. Ya diğer failler nerede? TFF topu soruşturmayı yürüten Ankara Batı Adliyesi’ne attı. “Şike” suçlamasıyla konan tedbirler kaldırıldı. Adamlar hâlâ hala başkanlık yapıyor. Açın bakın federasyon sitesine; Memet Emin Katipoğlu ve Şahin Kaya kulüp başkanı görünüyor.

YORUMCULARIN İLİŞKİLERİ DE ARAŞTIRILACAK MI?

- İfşa ettiğiniz 152 hakemin mahkemede de suçluluğunun kanıtlanması gerek. Federasyon olarak ceza kestiğiniz hakemlerin lisansını iptal edeceksiniz ya. Açtıkları veya açacakları davaları kazanıp aklanırlarsa ne olacak? Milletin önünde rezil ettiğiniz isimlere iade-i itibar yapabilecek misiniz?

Hakem soruşturmasında futbolcu sayısını Hacıosmanoğlu verdi! Kimler varmış kimlerHakem soruşturmasında futbolcu sayısını Hacıosmanoğlu verdi! Kimler varmış kimler

- Hacıosmanoğlu, “Hakemlik onur mesleğidir” dedi. Peki, diğer “omurgasızlara” ne olacak? Mesela Türkiye’de ilk kez Gökdeniz Karadeniz’in karıştığı bahis şikesine kadar gidecek cesaretiniz var mı? Bugünün taşları o günlerde döşenmeye başlanmıştı. Pisliğe bulaşmış kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular ve menajerler işin neresinde? Günlerdir ekranlarda ve sosyal medyada ahkam kesen, ahlak dersi vermeye kalkan bazı yorumcuların bahisle ilişkileri de araştırılacak mı? Herkes sütten çıkmış ak kaşık, sadece hakemler mi kirli? Külahıma anlatın.

TFF YÖNETİCİSİ VAR MI?

- Son sorum; Süper Lig’de üç büyük kulübe sponsor olmuş, ancak devlet tarafından yasa dışı bahis gerekçesiyle el konulan şirketle maddi ilişkiye girmiş TFF yöneticisi var mı? Bu iddiayı da aynı ciddiyetle araştıracak mısınız? Belki de görev, savcılık, emniyet ve MASAK’e düşecek. Nasıl olsa tüm “kirli işleri” yargı çözecek!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

