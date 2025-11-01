Hakem soruşturmasında futbolcu sayısını Hacıosmanoğlu verdi! Kimler varmış kimler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında bahis soruşturmasının kapsamını ve detaylarını paylaştı. Hacıosmanoğlu, soruşturmanın yalnızca hakemlerle sınırlı olmadığını belirterek, 3 bin 700'ü aşkın futbolcunun incelendiğini söyledi.

Hacıosmanoğlu, futbolcuların ardından menajerler, gözlemciler ve temsilcilerin de incelemeye alınacağını belirtti.

Eski hakemlerin de soruşturma kapsamında olduğunu vurguladı:

"Daha önce eski hakemlik yapıp da, bugün televizyonlarda ahkam kesenler de bunun içinde. Futbol ailesinin içinde konuşan herkes bunun içinde. Başsavcılığımız titiz bir çalışma ortaya çıkaracak."

TFF Başkanı, İstanbul Başsavcılığı’nın titiz çalışması için teşekkür ederek, “Başsavcılığımız titiz bir çalışma ortaya çıkaracak.” dedi. Hacıosmanoğlu, TFF'nin tüm verileri savcılıkla paylaştığını ve operasyonun ceza boyutunun savcılık tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Bazı hesapların T.C. kimlik numarasıyla açıldığını ve bahis oynandığının tespit edildiğini belirtti. Hacıosmanoğlu, "Hesap açmak suç değil, bahis oynamak suç." diyerek, aktif bahis oynayan hakem sayısının 152 olduğunu bildirdi.

Hacıosmanoğlu, 3 bin 700'ü aşkın futbolcunun olduğunu ve işin 'illegal' boyutunun da araştırılacağını şu sözlerle ifade etti:

Emniyet’in yazısı ortaya çıktı! Bahis baronu nasıl kaçtı?

"YÜZDE 80'İ YABANCI MAÇLARA OYNAMIŞ"

""Devletimizin kurumları var. Onlarla istişareye geçip, önce hakemlerle başlayıp, onun donelerini aldık. 'Kızgın mısınız?' diye sordunuz, 'Üzüntülüyüm' dedim. Biz belki 10-15 hakem bekliyorduk ama araştırmaların sonucunda bu rakamlar çıkınca üzüldüm. Ama üzülmeyi bir kenara bıraktık, gereği neyse onu yapacağız."

Sırada oyuncular var. 3 bin 700 küsur oyuncu var. Onların da bilgileri federasyonda. Bugün itibarıyla arkadaşlar tarafından çözümleri yapılıyor. 'Bismillahirrahmanirrahim' dedik başladık."

371 hakemin 152'si oynadı aktif olarak. Onlar suçtu, hesap açmak suç değil. Futbolu da takip ediyorlar. Bazı özet görüntüleri seyrediyorlar. O hakem arkadaşlarımızı kimse zan altında koymasın. Hesap olmasında sorun yok. Aktif halde kullanıp, bahis oynaması suç."

"İLLEGAL BÖLÜM DE ARAŞTIRILACAK"

Bunların yüzde 80'e yakını yabancı maçlara oynanmış. Hakemlerin incelenmesi 10 gün önce başladı. Bunların dokümanları çıkartılıyor. Yapmış oldukları manipülasyon ve bir takımın lehine değilse, kendi maçına oynamadıysa bunun hukuki bir cezası yok. Bunun araştırılması lazım. Sadece bu hakemler değil, talep ettikleri bütün isimleri verdik. Çok daha farklı şeyler çıkabilir. Onlar illegal bölümünü de araştıracaklar."

Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir."

"KENDİ ADLARINA BAHİS OYNAMASI ÜZDÜ"

Bunun seminerlerde bilgisi veriliyor. Ona rağmen kendi adına bahis oynaması beni üzdü. Herhalde daha önce bu tür münferit olaylar olmuş, kapatılmış. Kimse irdelemiyor öz güveniyle mi, aptallıkla mı onu bilemeyeceğim. Kanunları çıkarırsınız da, kanunları uygulamak önemli. Uygulayacak irade önemli. Geçmiş yönetimlerdeki kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Başsavcılığın yapacağı çalışma çok önemli. Kendi adına oynamamış olabilir. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece yakınları oynamış olabilir."

Hakem sayısı da artabilir, başka insanlar da bu işin içine girebilir. Onu bırakalım savcılığımız gereğini yapacaktır. Bu sadece futbolla ilgili düşünmeyin."

ZORBAY KÜÇÜK TARTIŞMASI

Zorbay Küçük hakkında da açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, şunları ifade etti:

"Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var."

Hacıosmanoğlu, operasyonun yalnızca TFF’nin değil tüm futbol ailesinin meselesi olduğunu vurguladı. Kamuoyuna çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, “Futbolseverler, hem hakem hem kulüpler hem de oyuncular bazında eğer temiz futbol ve gerçek mücadele istiyorlarsa bu olaya sahip çıkmalı.” dedi.

Hacıosmanoğlu bahis hesaplarıyla maç izlemek için hesap açanları ayırmak gerektiğini de belirterek, aktif bahis oynayanların cezalandırıldığını hatırlattı.

"YAPI YOK AHLAK SORUNU VAR"

Türk futbolunun temel sorununu “ahlak” olarak niteleyen Hacıosmanoğlu,şöyle konuştu:

"Burada ahlak sorunu var, yapı diye bir şey yok. Türk futbolundaki sorunun temeli ahlak sorunu. Sonuçta bu spor dünyanın her yerinde oynanıyor. Bir takım şampiyon oluyor. Şampiyon olamayan takımlar başarısız olamadı diye bir şey yok. Daha iyi yapılanma yaparsınız, bir sonraki sene şampiyon olursunuz. Şirketleşmeden bu sorun çözülmeyecek. Dernekler yasasına bağlı olduğu için, seçim silahı başkanın önünde duruyor. Onun koltuğuna oturmak için bekleyenler var. Başarılı olmazsa faturaları birilerine kesmesi lazım. Yapı varsa hep beraber temizleyelim, kaldıralım yapıyı. Başlattık işte biz bunu. Yapı değil, güç dengeleri var. Bizim olduğumuz federasyonda kimse imtiyaz sahibi değil. Ama hakim olduğunuz yeri yönetirsiniz, hakim olmadığınız yeri yönetemezsiniz. Biz yeni hakim olmaya başladık. Seçildik, üç ayda gönderiyorlardı."

KADIN HAKEM GELİYOR

Hacıosmanoğlu ayrıca, sezonun ikinci yarısında bir kadın hakemin Süper Lig’de maç yöneteceğini duyurdu:

“İnşallah ikinci yarıda bir kadın hakemimiz Süper Lig'de maç yönetecek. Benim de hayalim birinin benim dönemimde derbi maç yönetmesi. Neden olmasın?”

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLIYOR

Futbolcularla ilgili verilerin çözümünün sürdüğünü kaydeden Hacıosmanoğlu, “Bir hafta, 10 güne onlar disipline sevk edilirler.” dedi. Kulüpler, menajerler, gözlemciler ve spor camiasındaki diğer isimlerin de sırada olduğunu ekledi. Hacıosmanoğlu şöyle konuştu: