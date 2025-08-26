Aziz Yıldırım'ın seçim planını açıkladı

Aziz Yıldırım'ın seçim planını açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını koyup koymayacağı merak edilirken, Yağız Sabuncuoğlu Aziz Yıldırım'ın planını duyurdu.

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

AZİZ YILDIRIM'IN SEÇİM PLANI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, NOW Spor'da Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim planı hakkında konuştu.

Yağız Sabuncuoğlu açıklamasında, ''Aziz Bey katıldığı her toplantıda aday olmayacağını söylüyor ama herkesin atladığı detay var; Ataşehir'deki toplantıda, 'Ay sonu beraber toplanalım, adayımızı belirleyelim' diyor. Burada bir mesaj var''

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

SADETTİN SARAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkan adaylığı için gereken 500 imzayı Yüksek Divan Kurulu'na teslim eden Sadettin Saran, "Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.

Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe." ifadeleriyle başkan adaylığını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

