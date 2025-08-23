Aziz Yıldırım'ın kızı Kerem Aktürkoğlu'nu istemedi: Nedenini açıkladı

Transfer sezonu kapanmadan Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’de çalışmalar devam ederken sürpriz bir isimden veto geldi.

Sports Digitale Youtube kanalına konuk olan Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu transferine karşı çıktı.

“GELMESİN İYİ OYUNCU DEĞİL”

Yıldız isimlerin gelmesi gerektiğini vurgulayan Yaz Yıldırım, “Gelmesin. İyi oyuncu değil. Kerem bize yakışmaz. Bize çok büyük transferler lazım. Brezilya, Fransa, Arjantinli oyuncular lazım. Biz Kerem Aktürkoğlu'nu almayalım. Kerem yakışmaz bize” ifadelerini kullandı.

“HAKEMLER YARDIM EDİYOR”

İsim vermeden Galatasaray’ı eleştiren Yaz Yıldırım, "Süper Ligi izliyorum. Tabii ki görüyorum bazı takımlara biraz hakemler yardım ediyor. Hepimiz biliyoruz o takımın adını. Onun için söylemeyeyim” sözlerini sarf etti.

“MOURINHO’YU AL DEDİM”

Mourinho’yu kendisinin önerdiği de ekleyen Yaz Yıldırım, "Babam Roma'ya gitti anlaşmaya, benim fikrimdi Mourinho. Babamı aradım, 'Aday olursan inşallah, Mourinho'yu al' dedim. Dedi ki 'kızım nasıl alacağım' ben de 'güven bana, al' dedim. 'Bakarız' dedi sonra anlaştı" dedi.