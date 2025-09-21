Aziz Yıldırım tarafındakilerin kime oy vereceklerini açıkladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde seçim bugün yapılacak. Gözler Aziz Yıldırım tarafındakilerin kime oy vereceğine çevrildi.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongrede başkanlık seçimi bugün yapılacak. Seçimde Ali Koç ile Sadettin Saran yarışacak.

Kongre öncesinde gözler Aziz Yıldırım'ın tarafındakilere çevrildi. Gazeteci Faik Çetiner, bu konuda çarpıcı bir iddiada bulundu. Çetiner, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Fenerbahçe kongrelerini takip ettim. Bu defa, “Kim başkan seçilir?” sorusuna net cevap vermek zor. Kongreye katılacak yaklaşık 49 bin üye var. Bunların yarısı kongreye gelmez. Tahminim katılım 25 bini geçmez. Ali Koç son seçildiği kongrelerde 16 bin civarı oy aldı. Bu oyu yine alırsa göreve devam eder. Ancak bu kolay gözükmüyor.

Başkana tepki oyları fazla. Zaten taraftar karar verse, hiç şansı olamazdı. Efsane Başkan Aziz Yıldırım, iki tarafı da desteklemiyor. Peki onun tarafındakiler kimi destekleyecek? Yaptığım istihbarata göre, oylar gönülden olmasa bile Sadettin Saran’a gidecek. Ali Koç döneminde kulübe 9 bin üye katılmış. Bu yeni üyelerin katılımı ve atacakları oylar yeni başkanı belirleyebilir."

Kaynak:Fanatik

