Aziz Yıldırım göz yaşlarını tutamadı: Kelimeler boğazına tıkandı

Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlığa yeniden seçilen Aziz Yıldırım, uzun yıllar birlikte görev yaptığı eski yöneticilerden Köksal Özbek'in cenaze törenine katıldı.

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticiler ile Özbek'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Aziz Yıldırım göz yaşlarını tutamazken, kelimeler boğazına tıkandı.

"BU CAMİA SENİ UNUTMAYACAK"





Yıldırım, çok üzgün olduğunu belirttikten sonra güçlükle sürdürdüğü konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kendisiyle 46 yıl önce tanıştım. Uzun yıllar beraber hizmet ettik, çok iyi dostumdu. 1990 yılında Metin Aşık yönetiminde beraber olduk. Ben başkan olunca hep yanımızda yer aldı. Beraber mücadele ettik. Yaptığımız tüm eserlerin altında onun da imzası vardır. Dostum, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu camia seni unutmayacak."

Şekip Mosturoğlu ise "Köksal abimizi ebedi yolculuğuna uğurluyoruz, çok üzgünüz. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş biriyim. Camiaya yön veren düşünceleri hala aklımızda. Onun Fenerbahçe'ye olan aşkı ve hizmetleri hafızalarımızda her zaman yaşamaya devam edecektir" dedi.

Genel sekreter Orhan Demirel de "Derin bir üzüntü yaşıyoruz. Fenerbahçe'ye karşılıksız hizmet etmiş, büyük emek vermiş çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ailesine, yakın dostlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır diliyorum" dedi.

Özbek'in cenazesi Kızıltoprak Zühtü Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. (AA)