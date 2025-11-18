Avrupa'da Türk derbisi: Tarihte ilk olacak

Avrupa'da Türk derbisi: Tarihte ilk olacak
Yayınlanma:
BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında derbide Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

DERBİ ANKARA SPOR SALONU'NDA

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Gruplarında iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta bulunuyor.

Serdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni kararSerdal Adalı'nın sabrı taştı: Rafa Silva için yeni karar

Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 yenerken Türk Telekom ise deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 mağlup etti.

Yarınki karşılaşma öncesi iki ekip de Avrupa'da formda bir görüntü sergiledi. Grubundaki ilk iki maçında mağlup olan Türk Telekom, sonraki 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş GAİN ise son 6 maçta 5 galibiyet aldı.

AVRUPA KUPASI'NDA İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Spor
Alessio Orro mu Myriam Sylla mı? Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Alessio Orro mu Myriam Sylla mı? Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Eyvah eyvah! Osimhen'den Galatasaraylıların uykularını kaçıracak haber
Eyvah eyvah! Osimhen'den Galatasaraylıların uykularını kaçıracak haber
Amedspor oynamadan kazandı
Amedspor oynamadan kazandı