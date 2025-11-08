Aşkın olayım devri bitti: İbrahim Seten'den Icardi yorumu

Gazeteci İbrahim Seten, Galatasaray’da son dönemde yedek kulübesine çekilen Mauro Icardi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Seten, yıldız golcünün mutsuz olduğunu ancak huzursuzluk yaratmadığını belirtti.

“Icardi klas bir oyuncu ama şu an Osimhen çok önde” diyen Seten, form ve üretkenlik açısından iki oyuncu arasında ciddi fark olduğunu vurguladı. Icardi’nin geleceğiyle ilgili de konuşan Seten, “Ya Arabistan’a gidecek ya da Avrupa’da kalacak. Eğer 10 milyon Euro’nun üzerinde maaş isterse Galatasaray’da kalması zor” ifadelerini kullandı.

İbrahim Seten'den çok tartışılacak Icardi sözleri

Seten, Icardi’nin geçmişteki popülaritesine de göndermede bulunarak, “Senin ‘Aşkın Olayım’ zamanın artık demode oldu diyebiliriz. Sahada kral gibi bir adam var: Osimhen” dedi.

"OKAN BURUK SAYGI DUYMALI"

Icardi’nin teknik direktör Okan Buruk’a karşı tavrına da değinen Seten, “Okan Buruk her zaman oyuncusuna sahip çıktı. Medya onu ‘Icardi’yi oynatamıyor’ diye eleştirdi ama o da oynamadığı zaman ses çıkarmayacak. Saygı göstermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

FATİH TERİM ÖRNEĞİ

Fatih Terim örneğiyle sözlerini noktalayan Seten, “Türk futbolunun en çok kupa kazanan hocası Fatih Terim bile artık sahnede değil. Herkesin dönemi ayrı” diyerek Icardi’nin de bu gerçeği kabullenmesi gerektiğini ima etti.