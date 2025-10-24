Arda Turan yıkıldı: Tüm sorumluluğu üstüne aldı

UEFA Konferans Ligi'nin 2. Haftasında Shakthar Donetsk, Legia Varşova’yı konuk etti. Miejski Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

BERABERLİK SON DAKİKA KAÇTI

Legia Varşova’ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 90+4’te Rafal Augustnyiak kaydetti. Ukrayna ekibinin tek golü ise 61’de Luca Meirelles’ten geldi.

“ÇOK YAVAŞTIK”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Shakthar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, "Öncelikle Legia'yı tebrik etmek istiyorum. Bir takım sizi yenerse, muhtemelen sizden daha doğru şeyler yapmışlardır. Biz ise oyun planımıza sadık kalmaya çalıştık ama maçın başında mücadeleci tarzımız ve konsantrasyon seviyemiz yeterli değildi. Yediğimiz golden sonra taç atışlarını kullanmakta çok yavaştık, faullerden sonra ayağa kalkmakta da yavaştık. Kaybeden bir takımın davranışı gibi görünmüyordu. Soyunma odasında oyuncularıma bunu anlattım ve ardından oyunun kontrolünü ele aldık” sözlerini sarf etti.

Galatasaraylı futbolcuya kötü haberi verdi: Bu takımda iki hafta duramaz

“TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUM”

Arda Turan ayrıca “İkinci yarıdaki oyun seviyesinden gurur duyuyorum çünkü hücumda 18-19 yaşında gençlerimiz vardı. Geleceğimizi oluşturan bir takımdı. Harika oynadılar ama kritik anlarda doğru hareket etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çalışıp gelişeceğiz. Yenilgiye gelince, tüm sorumluluğu alıyorum ama aynı zamanda gelecekte telafi edebileceğimiz bir yenilgiydi. Gelecek konusunda iyimseriz, bu yüzden Pazar günkü büyük maça hazırlanmaya ve odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.