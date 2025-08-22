Arda Turan tribünden izlerken yıkıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Shakhtar Donetsk, Polonya’da Servette’yi konuk etti.

Teknik direktör Arda Turan’ın cezası nedeniyle kulübede yer alamadığı karşılaşma, sahadaki istatistiksel üstünlüğe rağmen 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Shakhtar Donetsk, maç boyunca, yüzde 71 topla oynama oranı yakaladı. 23 şut çekti, 6’sı isabetliydi. Rakip ceza sahasında 34 kez topla buluştu. 14 korner kullandı. 2.15 gol beklentisi oluşturdu. Servette ise, yüzde 29 topla oynama, 2 şut, 2’si isabetli. Ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşma. 4 korner ve 0.44 gol beklentisi.

TRİBÜNDE YIKILDI

Bu tabloya rağmen skor tabelasında eşitlik vardı. Shakhtar, 8. dakikada Lamine Fomba’nın golüyle geriye düştü, 73. dakikada Valeriy Bondar’ın golüyle dengeyi sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için Panathinaikos'la karşılaşan ve eşleşmesinin ikinci maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Arda Turan bu karşılaşmada kulübede yer alamadı. Takımı, Avrupa Ligi elemelerinde Beşiktaş’ı saf dışı bırakmış ancak Panathinaikos’a penaltılarla elenmişti. Arda'nın tribünde büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Genç teknik adam maçın son düdüğüyle birlikte adeta yıkıldı.

RÖVANŞ HAFTAYA

Rövanş mücadelesi 28 Ağustos’ta İsviçre’de oynanacak. Shakhtar Donetsk, turu geçemezse Avrupa kupalarına veda edecek. Arda Turan’ın öğrencileri, istatistiksel üstünlüğü skora yansıtmak ve Avrupa’da kalmak için sahaya çıkacak.