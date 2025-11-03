Arda Turan kendini kaybetti

Yayınlanma:
Ukrayna derbisinde Shakhtar Donetsk fırtınası esti. Maç sonu Arda Turan'ın sevinci gündem oldu.

Ukrayna Premier Ligi’nin 11. haftasında futbolseverler, sezonun en heyecanlı maçlarından birine tanıklık etti.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, ezeli rakibi Dinamo Kiev’i 3-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

3. dakika: Eguinaldo’nun erken golüyle Shakhtar öne geçti.

54. dakika: Newerton farkı ikiye çıkardı.

90+4. dakika: Dinamo Kiev’in oyuncusu Kabaev, kendi kalesine attığı golle skoru 3-1’e taşıdı.

Dinamo Kiev’in tek golü: Buyalskyy’den geldi.

İŞTE O ANLAR:

Bu sonuçla Shakhtar puanını 24’e yükselterek zirvedeki yerini korurken, Dinamo Kiev 20 puanda kaldı ve ligde ilk mağlubiyetini aldı.

ARDA TURAN 60 METRE DEPAR ATTI

Maçın son dakikasında gelen gol sonrası Arda Turan’ın sahaya girerek futbolcularıyla golü kutlaması, sosyal medyada viral oldu.
Yaklaşık 60 metre depar atan genç teknik adamın coşkusu, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından “tutkulu liderlik” olarak yorumlandı.

"BİZİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan, takımının son haftalardaki zorluklara rağmen güçlü bir reaksiyon verdiğini belirtti:

Ukrayna Kupası’ndaki son maçtan sonra zor zamanlar geçirdiğimizi vurgulamak istiyorum, bizim için kolay değildi.
Önemli olan nasıl tepki vereceğimizi anlamaktı.
Bence son maçtan sonra gerçekten iyi tepki verdik ve doğru kararlar aldık.

Arda Turan yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini alan Shakhtar, hem oyun disiplini hem de skor üretkenliğiyle dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

