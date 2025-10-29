Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, zorlu deplasmanda Dinamo Kiev’e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Mücadele, Kiev’in efsanevi stadı Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu’nda oynandı.

Maçın Golleri

Dinamo Kiev:

Andriy Yarmolenko

Eduardo Guerrero

Shakhtar Donetsk:

Luca Meirelles

Maç boyunca Shakhtar, topa sahip olma ve pas organizasyonlarında üstünlük kurmaya çalışsa da, Kiev’in hızlı hücumları ve bitirici vuruşları galibiyeti getirdi.

ARDA TURAN BAŞARAMADI

Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başında çıktığı ilk resmi kupa maçında elenmenin üzüntüsünü yaşarken, takımın oyun felsefesi ve genç oyunculara verdiği şansla dikkat çekti.

Turan’ın maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu mağlubiyet bizi durdurmayacak. Oyuncularımın gelişimi için çalışmaya devam edeceğim.” dedi.