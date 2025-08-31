Arda Turan fırtınası devam ediyor

Oleksandria ile karşılaşan Shakthar Donetsk rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında Oleksandria ile karşı karşıya geldi.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 25. dakikada Artem Bondarenko'nun golüyle öne geçti. Maçın 37. dakikasında Pedrinho'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

ARDA TURAN'DAN BİR GALİBİYET DAHA

Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias'la bir penaltıdan yararlanamayan Shakhtar Donetsk, ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

LİGDE İKİNCİ SIRADA YER ALIYORLAR

Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 10 puanla 2. sırada bulunuyor.

