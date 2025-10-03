Arda Turan barış istedi: Bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, maç sonu düzenlediği basın toplantısında savaşlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında İskoçya ekibi Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Arda Turan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, savaşlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

"SAVAŞTA YAŞAYAN HERKESİN YANINDAYIM"

"Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik." diyen Turan, "Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şu anda Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz. Ben dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Bunu anlamak imkansız. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

