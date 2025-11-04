Arda Güler İspanya'yı karıştırdı: Alonso'yu şaşkına çevirdi

İspanya LaLiga'da liderliğini sürdüren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bu gece İngiltere'nin Liverpool takımı ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere'de oynanacak maçın başlama saati 23.00.

Karşılaşma öncesi milli oyuncumuz Arda Güler'in Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya yaptığı çıkış İspanya'da olay oldu.

Real Madrid'in bu sezon ilk 11'inin değişmez ismi olan Arda Güler'in Dean Huijen'le birlikte takım arkadaşları Raul Asencio'nun Liverpool maçında oynatılmamasını istedikleri ileri sürüldü.

İSPANYOL BASINI YAZDI

İspanyol basınından El Nacional'da yer alan habere göre Arda Güler ve Dean Huijsen, Raul Asencio'nun Liverpool karşısında ilk 11'de yer alacak seviyede olmadığını düşündükleri ve bunu Alonso'ya ilettikleri iddia edildi.

Huijsen ve Arda Güler'in, Alonso'dan en zorlu maçlarda Asencio'ya güvenmemesini istediği Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Mohamed Salah veya Cody Gakpo gibi yıldızları etkisiz hale getirebilecek kapasitede olduğunu düşünmedikleri ileri sürüldü.

Haber İspanya'da gündem olurken, Xabi Alonso'nun bu istek karşısında şaşkınlığını gizleyemediği de belirtildi.