Arda Güler inanamadı: Ben mi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Juventus arasında oynanan karşılaşma, Türk futbolseverler için özel bir anlam taşıdı.

Santiago Bernabeu’da sahne alan maçta Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11’de yer aldı; genç yıldızların performansı ise dikkat çekti.

Arda Güler maçın adamı seçildi

ARDA GÜLER PARLADI

Real Madrid’in 1-0 kazandığı maçta Arda Güler, 74 dakika sahada kaldı ve istatistikleriyle geceye damga vurdu. İste Arda Güler'in dün geceki performansı:

7 kilit pas.

Yüzde 97 pas isabet oranı.

6/6 uzun top isabeti.

Yüzde 100 top sürme başarısı.

10 sahipsiz top kazanma.

Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız açıklaması

MAÇIN OYUNCUSU OLDU AMA İNANAMADI

Bu etkileyici performansıyla UEFA tarafından 'Maçın Oyuncusu' seçilen Arda Güler, ödül haberini duyduğunda şaşkınlığını gizleyemedi.

Arda saha kenarına "Ben mi" diyerek tepkisini gösterdi.

O anlar Şampiyonlar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabında "Arda Güler’in şaşkın ama hak edilmiş anı!" notuyla paylaşıldı ve yüz binlerce beğeni aldı.

İŞTE O ANLAR:

Maçta Arda Güler Real Madrid adına, Kenan Yıldız ise Juventus adına forma giydi.

İki genç Türk yıldızın karşı karşıya geldiği bu mücadele, Türk futbol severler tarafından da merakla takip edildi.