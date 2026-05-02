Arda Güler hepsini geçti

İspanyol devi Real Madrid'te forma giyen milli futbolcu Arda Güler, birbirinden ünlü takım arkadaşlarını geçti.

21 yaşındaki Arda, eflatun beyazlı ekipte nisan ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Nisan ayının futbolcusu seçilen Arda oylamada Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı.

BAYERN MÜNİH MAÇINDA YILDIZLAŞMIŞTI

Arda Güler, geçen ay özellikle 2 gol attığı Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında yıldızlaşmıştı.

Arda, nisan ayında Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih maçlarında forma giyerken performansıyla dikkat çekti.

Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon 50 maçta 6 gol atıp, 14 de asist yaptı.