Arda Güler gol attı Real Madrid kazandı

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in gol attığı maçta Mallorca'yı 2-1 yendi.

İspanya LaLiga’nın 3’üncü haftasında Real Madrid, Arda Güler’in de gol attığı karşılaşmada Mallorca’yı 2-1 mağlup etti.

İspanya LaLiga’nın 3’üncü haftasında Real Madrid sahasında Mallorca’yı konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 18'inci dakikada Vedat Muriqi’nin golüyle öne geçti.

Geriye düşmesinin ardından oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, 37’nci dakikada milli futbolcu Arda Güler ile eşitliği yakaladı.

Bu golün bir dakika sonrasında Vinicus takımını öne geçirdi ve ilk yarı Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Arda Güler 55’inci dakikada farkı 2’ye çıkartsa da VAR incelemesi sonrasında elle oynama nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

Öte yandan ilk yarının son anlarında da Arda’nın asistinde Mbappe ağları sarstı ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli olmadı.

Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11’de başladığı mücadelede 72 dakikada sahada kaldı. 72’nci dakikada yerini Ceballos’a bırakan milli futbolcu, Bernabeu tribünlerinden alkış aldı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılarak ligde 3’te 3 yaptı.

