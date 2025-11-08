Antalyaspor-Beşiktaş işte ilk 11'ler: Sergen Yalçın'ın kader maçı "Kazanamazsa gider"

Beşiktaş, Süper Lig'de 12. hafta maçında bu akşam deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın.

Beşiktaş, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle haftaya 17 puanla 7. sırada girdi.

Antalyaspor ise 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi ve 13 puanla 12. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş'ta kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da Antalya kafilesinde yer almadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

FLAŞ İDDİA: KAZANAMAZSA GİDER

Beşiktaş'ta başarısız sonuçlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı da tartışmaya açtı. Yalçın için "Bu maçı kazanamazsa gider" iddiası var. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı

"Beşiktaş için Antalyaspor maçı üç puandan çok daha fazla anlam içeriyor. Öncelikle Sergen Yalçın açısından. Derbi sonrası yaşanan dramatik durum zirve hesaplarını alt üst etti. Şampiyonluk için artık puan kaybına tahammül yok. Bu gece skor ne olursa olsun, Sergen hocaya yazar. Bir puan bile yerinde kalmasını sağlamaz. Hele hele, maçın kaybı, bir devrin sonu anlamına gelir. Yönetim her ne kadar, “Hocamızın arkasındayız” dese de, bunun anlamı açık ve net. Ayrılık çanları çalıyor. Bu yüzden hoca her ne kadar saha içinde olamasa da, takımını dışardan kusursuz yönetmeli. Üç puan ile lig arasına girmek bir çok handikapı ortadan kaldırmak demek."

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ: İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Samet, Bünyamin, Dzhikiya, Ceesay, Giannetti, Safuri, Abdülkadir, Streek, Saric, Boli.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Felix, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Salih, Cerny, Toure, Abraham.