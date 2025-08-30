Antalya'da Sergen Yalçın depremi

Beşiktaş, yarın oynayacağı Alanyaspor maçı için Antalya'ya geldi. Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu ve futbolculara forma imzalattı.

Süper Lig 4'üncü hafta müsabakasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 16.50'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'na geldi.

Beşiktaş taraftarı havalimanında futbolcuları karşıladı.

Taraftar teknik direktör Sergen Yalçın'a çiçek verdi.

Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.

Beşiktaş futbolcuları ve teknik heyeti aprondan kendilerini taşıyacak otobüse bindikten sonra Alanya'da konaklayacakları otele hareket etti.

Havalimanı dışında bekleyen taraftar tezahüratla takıma destek verdi.

HEM FUTBOLCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KUPA KAZANDI

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında önemli başarılara imza atarak siyah-beyazlı tarihe geçti.

2019-2020 sezonunun ortasında göreve gelen Yalçın, 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı kazanarak kulübe çifte şampiyonluk yaşattı.

Bu başarı, Beşiktaş’ın aynı sezonda iki kupayı birden müzesine götürdüğü dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Sergen Yalçın, böylece hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş ile kupa kazanan isimler arasına adını yazdırdı.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

